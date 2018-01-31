ЦИК завершила приём подписей для регистрации кандидатов на выборах президента
Сообщается, что на проверку подписей у Центризбиркома есть десять дней. Если претендент успешно проходит этот этап кампании, то ЦИК принимает решение о его регистрации.
К настоящему времени зарегистрированными кандидатами являются только Владимир Жириновский и Павел Грудинин, поскольку им как выдвиженцам от парламентских партий (ЛДПР и КПРФ) не нужно было собирать подписи.
Свои подписи в ЦИК сдали действующий президент России Владимир Путин, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, председатель «Партии Роста» Борис Титов, Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза».
В последний приёмный день в ЦИК также поступили подписи от телеведущей Ксении Собчак и от выдвинутого «Коммунистами России» Максима Сурайкина.