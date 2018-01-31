Сурайкин сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента

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Выдвинутый кандидатом в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин представил в ЦИК подписи избирателей, необходимые для его регистрации на выборах, передаёт РИА Новости.

По словам Сурайкина, в его поддержку собрано около 230 тыс. подписей, то есть вдвое больше минимально необходимого количества.

«В 64 регионах почти полтысячи наших активистов каждый день собирали подписи. Мы отобрали лучшие, хотя могли сдать гораздо больше. Закон от нас требует сдать определённое количество, сегодня мы сдаём 104,9 тыс. подписей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что свои документы в ЦИК сдала телеведущая Ксения Собчак.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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Выборы президента России — 2018 Политика
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