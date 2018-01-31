Собчак сдала в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента
- Ксения Собчак во время передачи в Центральную избирательную комиссию РФ подписей в поддержку регистрации на выборах
- РИА Новости
«Мы привезли 105 тысяч — с небольшим запасом. … 2,5 тысячи — запас», — цитирует РИА Новости руководителя региональных штабов Собчак Тимура Валеева.
По его словам, подписи собирали практически во всех регионах, кроме Крыма и Севастополя.
22 января сообщалось, что Собчак собрала более 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации на выборах.
Кандидатам от непарламентских партий, к числу которых относится и выдвинувшая телеведущую «Гражданская инициатива», для регистрации необходимо заручиться поддержкой не менее 100 тыс. избирателей.