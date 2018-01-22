Собчак собрала более 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации на выборах

Объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России телеведущая Ксения Собчак собрала более 100 тыс. подписей, необходимых для её регистрации на выборах.

На предвыборном сайте телеведущей сообщается, что Собчак собрала 101 008 подписей.

Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах требуется собрать не менее 100 тыс. подписей. При этом, как отмечает ТАСС, сдать в ЦИК можно не более 105 тыс.

Ранее сообщалось, что избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина собрал более 1,5 млн подписей.