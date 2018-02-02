Песков заявил, что принял к сведению замечание главы ЦИК

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал замечание главы ЦИК Эллы Памфиловой в его адрес по поводу агитационных высказываний во время предвыборной кампании.

«Я принимаю это к сведению. Я приношу извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные», — заявил Песков.

Он также пообещал быть аккуратным в своих высказываниях в период избирательной кампании.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Песков позволил себе агитационные высказывания, которые недопустимы во время предвыборной кампании.

Президентские выборы пройдут 18 марта.

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