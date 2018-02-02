Глава ЦИК сделала замечание Пескову из-за агитации

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Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков позволил себе агитационные высказывания, которые недопустимы во время предвыборной кампании.

«29 января было опубликовано высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с оценкой одного из кандидатов в президенты… Там были очевидные признаки агитации», — цитирует РИА Новости Памфилову.

29 января Песков заявил, что Путин является лидером политического олимпа и общественного мнения.

Ранее ФАН сообщало, что ЦИК просит активнее информировать жителей небольших городов о президентских выборах.

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Выборы президента России — 2018 Политика
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