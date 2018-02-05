Грудинин заявил о предоставлении в ЦИК сведений о закрытии иностранных счетов

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин заявил, что представил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) сведения о закрытии иностранных счетов.

«Я уже всё предоставил. В налоговой декларации и в налоговой системе все счета закрыты», — цитирует РИА Новости Грудинина.

Он уточнил, что сведения были представлены 2 февраля.

Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что «есть непонимание» по поводу того, что кандидат, вероятно, не закрыл иностранные счета.

Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года. Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров ранее в интервью URA.RU рассказал о том, чего стоит ждать от предстоящих выборов.