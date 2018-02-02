Грудинин прокомментировал сообщения о незакрытых банковских счетах за границей

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Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин прокомментировал сообщения о незакрытых банковских счетах в Австрии и Швейцарии.

«Со счетами никаких проблем вообще», — передаёт слова Грудинина РИА Новости.

Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что «есть непонимание» относительно того, что кандидат, вероятно, не закрыл иностранные счета — два в Австрии и два в Швейцарии.

Проведённый в январе опрос показал, что если бы президентские выборы в России проводились в воскресенье, 21 января, то 6,1% избирателей проголосовали бы за Грудинина.

Ранее директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью URA.RU рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов, которые пройдут в России в 2018 году.

Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года.

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