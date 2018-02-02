В ЦИК зарегистрировали 22 доверенных лица кандидата Грудинина

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировали 22 доверенных лица кандидата в президенты России Павла Грудинина. Об этом сообщает РИА Новости.

«ЦИК постановляет зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента России Павла Николаевича Грудинина в количестве 22 человек», — говорится в распоряжении ведомства.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала 29 уполномоченных представителей по финансовым вопросам и 94 доверенных лица кандидата на пост президента России от КПРФ Грудинина.

Доцент Финансового университета при правительстве России политолог Оксана Гончаренко в беседе с «ПолитЭксперт» не исключила высокой явки на президентских выборах.

Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года.