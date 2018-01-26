ЦИК вынесла КПРФ предупреждение из-за незаконной агитации за Грудинина

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Центризбирком России вынес предупреждение КПРФ из-за незаконной агитации за кандидата в президенты России от компартии Павла Грудинина.

Как сообщает РИА Новости, в ЦИК согласились с решениями избиркомов нескольких регионов, которые признали бюллетень «Правда» материалом, содержащим признаки предвыборной агитации.

«Вынести политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» предупреждение о недопустимости нарушения требований законодательства России о выборах», — говорится в постановлении ЦИК.

Отмечается, что бюллетень КПРФ не был оплачен из избирательного фонда кандидата от компартии и не имел соответствующих выходных данных, что является нарушением.

В связи с этим было рекомендовано вынести КПРФ предупреждение со стороны Центризбиркома.

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