ЦИК зарегистрировала доверенных лиц Грудинина, Жириновского, Титова и Явлинского
Как сообщает Интерфакс, зарегистрированы ещё 115 доверенных лиц кандидата на должность президента России Владимира Жириновского. С учётом уже зарегистрированных общее число доверенных лиц лидера ЛДПР составляет 555.
Также зарегистрированы доверенные лица Бориса Титова и кандидата в президенты от партии «Яблоко» Григория Явлинского.
Ранее стало известно, что ЦИК зарегистрировала ещё 154 доверенных лица Путина на президентских выборах.
ФАН также передавало, что ЦИК вдвое увеличит число систем автоматического подсчёта голосов на президентских выборах.
Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года.