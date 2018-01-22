ЦИК зарегистрировала ещё 154 доверенных лица Путина на президентских выборах

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Центризбирком зарегистрировал 154 человека из второй части списка доверенных лиц кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина на предстоящих выборах.

«Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента России Владимира Владимировича Путина в количестве 154 человек. Выдать зарегистрированным доверенным лицам удостоверения установленного образца», — приводит РИА Новости постановление.

В частности, в список вошли фигурист Илья Авербух, музыкант Юрий Башмет, актёр Сергей Безруков, режиссёры Федор Бондарчук и Никита Михалков, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, певец Олег Газманов и другие.

По словам сопредседателя избирательного штаба Александра Румянцева, во вторую часть списка вошли представители всех 85 регионов России.

13 января сообщалось, что ЦИК зарегистрировала 259 доверенных лиц Путина.

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Выборы президента России — 2018 Политика
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