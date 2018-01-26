ЦИК отозвала Удальцова из списка доверенных лиц Грудинина

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Центризбирком отозвал оппозиционера Сергея Удальцова из списка доверенных лиц выдвинутого кандидатом на пост президента России от КПРФ Павла Грудинина. Об этом говорится в постановлении ЦИК.

«ЦИК постановляет аннулировать регистрацию и удостоверение отозванного доверенного лица Сергея Станиславовича Удальцова», — приводит РИА Новости документ.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала 94 доверенных лица Грудинина, среди которых был оппозиционер Сергей Удальцов и его супруга. 

Впоследствии Удальцов заявил, что по ошибке попал в список доверенных лиц Грудинина.

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