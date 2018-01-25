Удальцов заявил, что по ошибке попал в список доверенных лиц Грудинина

Оппозиционер Сергей Удальцов заявил, что по ошибке попал в список доверенных лиц кандидата в президенты России Павла Грудинина.

«Я должен был быть доверенным лицом от политической партии, которая выдвинула кандидата. По закону о выборах, там есть два вида доверенных лиц: от партии и от кандидата. Так как я и в Левом фронте занимаюсь организационной работой и связями с союзниками — такой формат мы согласовывали», — цитирует РИА Новости Удальцова.

Он также уточнил, что новые списки будут поданы в ЦИК 26 января.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала 94 доверенных лица Грудинина, среди которых оппозиционер Сергей Удальцов и его супруга.

ФАН также передавало, что Центризбирком вдвое увеличит число систем автоматического подсчёта голосов на президентских выборах.

Выборы главы государства состоятся 18 марта 2018 года.