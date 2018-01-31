ЦИК назвала число сдавших подписи для регистрации на президентских выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что шесть выдвинутых кандидатами в президенты России сдали подписи на проверку, ещё два кандидата были зарегистрированы ранее.

Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас, как вы знаете, зарегистрированы уже кандидаты от ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Павел Грудинин. И ещё шесть человек — шесть выдвинутых кандидатов — принесли подписи на проверку», — сказала Памфилова.

Ранее стало известно, что Центризбирком завершил приём подписных листов избирателей в поддержку претендентов на участие в президентских выборах.