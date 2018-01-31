ЦИК назвала число сдавших подписи для регистрации на президентских выборах

Короткая ссылка
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что шесть выдвинутых кандидатами в президенты России сдали подписи на проверку, ещё два кандидата были зарегистрированы ранее.
ЦИК назвала число сдавших подписи для регистрации на президентских выборах
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости

«У нас, как вы знаете, зарегистрированы уже кандидаты от ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Павел Грудинин. И ещё шесть человек — шесть выдвинутых кандидатов — принесли подписи на проверку», — сказала Памфилова.

Ранее стало известно, что Центризбирком завершил приём подписных листов избирателей в поддержку претендентов на участие в президентских выборах.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Выборы президента России — 2018
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru