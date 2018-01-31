ЦИК назвала число сдавших подписи для регистрации на президентских выборах
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что шесть выдвинутых кандидатами в президенты России сдали подписи на проверку, ещё два кандидата были зарегистрированы ранее.
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Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас, как вы знаете, зарегистрированы уже кандидаты от ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Павел Грудинин. И ещё шесть человек — шесть выдвинутых кандидатов — принесли подписи на проверку», — сказала Памфилова.
Ранее стало известно, что Центризбирком завершил приём подписных листов избирателей в поддержку претендентов на участие в президентских выборах.
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