Явлинский готов к предвыборным дебатам с любым оппонентом

Кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил о готовности к любым предвыборным дебатам с оппонентами, передаёт РИА Новости.

«Я готов любую дискуссию вести, в том числе с Владимиром Путиным», — сказал политик в ходе встречи в Пскове с членами Торгово-промышленной палаты Псковской области.

По его словам, он бы спросил у действующего главы государства о создании современной экономической системы и о том, что могло бы быть сделано для решения проблем экономики, «когда было $150 за баррель нефти».

30 января Явлинский представил в ЦИК подписи для регистрации на президентских выборах.

Также ФАН передавало, что ЦИК вдвое увеличит число систем автоматического подсчёта голосов на президентских выборах.