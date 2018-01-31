Явлинский готов к предвыборным дебатам с любым оппонентом

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Кандидат в президенты России от партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил о готовности к любым предвыборным дебатам с оппонентами, передаёт РИА Новости.
Явлинский готов к предвыборным дебатам с любым оппонентом
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Я готов любую дискуссию вести, в том числе с Владимиром Путиным», — сказал политик в ходе встречи в Пскове с членами Торгово-промышленной палаты Псковской области.

По его словам, он бы спросил у действующего главы государства о создании современной экономической системы и о том, что могло бы быть сделано для решения проблем экономики, «когда было $150 за баррель нефти».

30 января Явлинский представил в ЦИК подписи для регистрации на президентских выборах.

Также ФАН передавало, что ЦИК вдвое увеличит число систем автоматического подсчёта голосов на президентских выборах.

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