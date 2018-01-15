В ЦИК назвали возможное число кандидатов на предстоящих выборах президента России

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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что на предстоящих выборах президента России в бюллетенях будут представлены имена не более чем 19 кандидатов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если мы представим, что завтра всех зарегистрируем и все подписи соберут, то в любом случае уже не более 19 кандидатов может быть в бюллетене на выборах президента», — заявила она.

Ранее сообщалось, что число желающих принять участие в выборах президента в 2018 году возросло до 70 человек.

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Выборы президента России — 2018
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