В ЦИК рассказали о способе проверки собранных в поддержку кандидатов в президенты подписей

Глава управления организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения аппарата Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Алексей Нестеров рассказал о способе проверки подписей, собранных в поддержку кандидатов на пост президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что проверкой подлинности собранных подписей будут заниматься эксперты-почерковеды, в распоряжении которых будут находиться специальные мобильные устройства.

«С этого устройства подписные листы будут переноситься на экран, чтобы в мельчайших подробностях рассмотреть все детали. <…> Машинка увеличивает подпись с помощью лупы, запоминает в памяти подпись, но только эксперт может установить, является ли подпись подлинной», — заявил Нестеров.

Ранее сообщалось, что избирательный штаб президента России Владимира Путина собрал более 408 тыс. подписей за кандидата при минимально необходимых 300 тыс.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.