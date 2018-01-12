В ЦИК сообщили об увеличении числа желающих баллотироваться в президенты до 70

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что число желающих принять участие в выборах президента в 2018 году возросло до 70 человек.

При этом отмечается, что подобное желание выразили представители 24 партий и 46 самовыдвиженцев.

«Всего с 18 декабря по состоянию на сей момент в ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в президенты, от 70 субъектов выдвижения: от 24 партий и 46 граждан, заявивших о своём самовыдвижении», — передаёт ТАСС слова Памфиловой.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала выдвинутого КПРФ директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом на должность главы государства.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.