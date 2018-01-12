В ЦИК сообщили об увеличении числа желающих баллотироваться в президенты до 70

Короткая ссылка
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что число желающих принять участие в выборах президента в 2018 году возросло до 70 человек.

При этом отмечается, что подобное желание выразили представители 24 партий и 46 самовыдвиженцев.

«Всего с 18 декабря по состоянию на сей момент в ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в президенты, от 70 субъектов выдвижения: от 24 партий и 46 граждан, заявивших о своём самовыдвижении», — передаёт ТАСС слова Памфиловой.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала выдвинутого КПРФ директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом на должность главы государства.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Выборы президента России — 2018
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119