ЦИК зарегистрировала Грудинина кандидатом в президенты России

Российская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала выдвинутого КПРФ директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом на должность президента России.

«Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Павла Николаевича Грудинина 1960 года рождения, выдвинутого политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации», — приводит РИА Новости постановление ЦИК.

Грудинин стал вторым официально зарегистрированным кандидатом на выборах. 29 декабря был зарегистрирован лидер ЛДПР Владимир Жириновский.