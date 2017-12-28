Грудинин планирует встретить Новый год в Германии

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Директор совхоза имени Ленина и кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин рассказал о планах на Новый год, сообщает kp.ru.

По словам политика, он будет отмечать праздник за пределами России.

«Буду в кругу друзей кататься на лыжах. Место точно не помню, друзья покупали билеты. Но это Германия», — заявил Грудинин.

Он отметил, что тур покупали ещё четыре месяца назад, когда не было мыслей о том, что кто-то выдвинет его кандидатуру на пост президента.

Ранее сообщалось, что Первый канал обеспечит трансляцию новогоднего поздравления президента России Владимира Путина в 23:55 в 11 часовых поясах.

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