Грудинин планирует встретить Новый год в Германии
Директор совхоза имени Ленина и кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин рассказал о планах на Новый год, сообщает kp.ru.
По словам политика, он будет отмечать праздник за пределами России.
«Буду в кругу друзей кататься на лыжах. Место точно не помню, друзья покупали билеты. Но это Германия», — заявил Грудинин.
Он отметил, что тур покупали ещё четыре месяца назад, когда не было мыслей о том, что кто-то выдвинет его кандидатуру на пост президента.
Ранее сообщалось, что Первый канал обеспечит трансляцию новогоднего поздравления президента России Владимира Путина в 23:55 в 11 часовых поясах.
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