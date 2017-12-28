Первый канал обеспечит показ новогоднего обращения Путина в 11 часовых поясах

Короткая ссылка
Первый канал обеспечит трансляцию новогоднего поздравления президента России Владимира Путина в 23:55 в 11 часовых поясах.

Отмечается, что впервые за долгие годы на Камчатке покажут обращение президента в 23:55 по местному времени на Первом канале.

«Наша страна растянулась на 11 часовых поясов — от Калининграда до Чукотки и Камчатки. Но исторически сложилось так, что трансляция программ Первого канала осуществляется в пяти вещательных зонах», — заявила директор дирекции сетей распространения программ Первого канала Валентина Удалова.

Ранее в Госдуме предложили составлять новогоднюю телепрограмму с учётом пожеланий зрителей.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119