Центризбирком разрешил Грудинину открыть избирательный счёт

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Центризбирком разрешил кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину открыть избирательный счёт.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление ЦИК.

«Разрешить кандидату на должность президента России Павлу Николаевичу Грудинину открыть специальный избирательный счёт для формирования избирательного фонда», — говорится в постановлении.

Ранее стало известно, что ЦИК зарегистрировала председателя ЛДПР Владимира Жириновского кандидатом на пост президента России.

28 декабря Грудинин подал в ЦИК документы для выдвижения в качестве кандидата на президентских выборах от партии КПРФ. 

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