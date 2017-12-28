Грудинин подал в ЦИК документы для выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах

Директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин подал в ЦИК России документы для выдвижения в качестве кандидата на выборах главы государства от партии КПРФ. Об этом сообщает ТАСС.