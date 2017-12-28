Грудинин подал в ЦИК документы для выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах
Директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин подал в ЦИК России документы для выдвижения в качестве кандидата на выборах главы государства от партии КПРФ. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что Грудинин пришёл в Центризбирком вместе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.
Ранее сообщалось, что съезд КПРФ поддержал кандидатуру директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборах президента России.
Также стало известно, что Зюганов будет руководить избирательным штабом Грудинина.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
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