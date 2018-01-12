Глава ЦИК заявила о возможности использования блокчейна на выборах в будущем

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что после президентских выборов 2018 года ЦИК может начать использовать блокчейн-технологии.

«Может быть, мы действительно перейдём, если технология позволит. Если наши технические средства и интернет дотянутся до дальних уголков, мы вообще перейдём на систему блокчейна», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Памфиловой.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

В прошлом году Центризбиркому предлагали использовать для контроля за ходом голосования искусственные нейронные сети и блокчейн-технологии.