Глава ЦИК заявила о возможности использования блокчейна на выборах в будущем

Короткая ссылка
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что после президентских выборов 2018 года ЦИК может начать использовать блокчейн-технологии.

«Может быть, мы действительно перейдём, если технология позволит. Если наши технические средства и интернет дотянутся до дальних уголков, мы вообще перейдём на систему блокчейна», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Памфиловой.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

В прошлом году Центризбиркому предлагали использовать для контроля за ходом голосования искусственные нейронные сети и блокчейн-технологии.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119