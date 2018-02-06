ЦИК России зарегистрировала Путина кандидатом на предстоящих выборах президента

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RT
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала действующего президента России Владимира Путина кандидатом на предстоящих в марте выборах главы государства.
ЦИК России зарегистрировала Путина кандидатом на предстоящих выборах президента
  • Удостоверение кандидата в президенты РФ Владимира Путина
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина», — говорится в постановлении.

Выборы президента пройдут 18 марта.

Ранее ЦИК проверила подписные листы претендентов на участие в выборах президента России.

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