Москвичей уведомят о президентских выборах с помощью смс-рассылки

Москвичей известят о предстоящих президентских выборах с помощью смс-рассылки, сообщает New Inform.

С пятницы, 9 февраля, каждый горожанин будет получать уведомление от Мосгоризбиркома, в котором будут содержаться данные о порядке голосования.

Как рассказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, массовая рассылка направлена, в первую очередь, на тех жителей Москвы, которые проживают в столице без прописки.

Сведения о выборах главы государства также можно получить посредством электронной рассылки или через обращение в МФЦ.

Ранее Nation News сообщало, что ЦИК направит ещё около 200 млн рублей в регионы на президентские выборы.