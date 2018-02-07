Москвичей уведомят о президентских выборах с помощью смс-рассылки

Короткая ссылка
Москвичей известят о предстоящих президентских выборах с помощью смс-рассылки, сообщает New Inform.

С пятницы, 9 февраля, каждый горожанин будет получать уведомление от Мосгоризбиркома, в котором будут содержаться данные о порядке голосования.

Как рассказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, массовая рассылка направлена, в первую очередь, на тех жителей Москвы, которые проживают в столице без прописки.

Сведения о выборах главы государства также можно получить посредством электронной рассылки или через обращение в МФЦ.

Ранее Nation News сообщало, что ЦИК направит ещё около 200 млн рублей в регионы на президентские выборы.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Выборы президента России — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru