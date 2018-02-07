Москвичей уведомят о президентских выборах с помощью смс-рассылки
С пятницы, 9 февраля, каждый горожанин будет получать уведомление от Мосгоризбиркома, в котором будут содержаться данные о порядке голосования.
Как рассказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, массовая рассылка направлена, в первую очередь, на тех жителей Москвы, которые проживают в столице без прописки.
Сведения о выборах главы государства также можно получить посредством электронной рассылки или через обращение в МФЦ.
Ранее Nation News сообщало, что ЦИК направит ещё около 200 млн рублей в регионы на президентские выборы.