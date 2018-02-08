Опрос: 79% россиян планируют поучаствовать в выборах президента России

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В предстоящих 18 марта выборах президента России планируют принять участие более 79% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Декларируемый уровень гражданского участия на выборах, по данным за неделю 29 января — 4 февраля 2018 года, составляет 79,3% (такова доля россиян, изъявляющих готовность принять участие в выборах президента России в марте 2018 года)», — приводит сообщение РИА Новости.

При этом не планируют участвовать в голосовании 7,2% респондентов, ещё 11,7% опрошенных пока не решили.

В телефонном опросе приняли участие семь тысяч человек в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что ЦИК направит ещё около 200 млн рублей в регионы на президентские выборы.

Также New Inform передавал, что москвичей уведомят о президентских выборах с помощью смс-рассылки.

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