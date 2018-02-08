Опрос: 79% россиян планируют поучаствовать в выборах президента России
«Декларируемый уровень гражданского участия на выборах, по данным за неделю 29 января — 4 февраля 2018 года, составляет 79,3% (такова доля россиян, изъявляющих готовность принять участие в выборах президента России в марте 2018 года)», — приводит сообщение РИА Новости.
При этом не планируют участвовать в голосовании 7,2% респондентов, ещё 11,7% опрошенных пока не решили.
В телефонном опросе приняли участие семь тысяч человек в возрасте от 18 лет.
Ранее сообщалось, что ЦИК направит ещё около 200 млн рублей в регионы на президентские выборы.
Также New Inform передавал, что москвичей уведомят о президентских выборах с помощью смс-рассылки.