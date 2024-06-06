«Соотносим себя со всеми национальными задачами»: Елена Шмелёва — о подготовке кадров и работе с молодёжью в «Сириусе»

«Сириус» в работе по интеграции технологий и подготовке кадров соотносит себя и свои возможности со всеми национальными задачами, поставленными руководством страны. Об этом в интервью RT рассказала председатель совета федеральной территории Сириус, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва. По её словам, «Сириус» с момента своего создания отвечает за программы развития талантов по всей стране и воспитание патриотической личности, готовой к решению стоящих перед российским обществом задач.

— Вы не раз говорили в интервью, что главная задача «Сириуса» — это реализация национальных задач. Какие цели являются приоритетными?

— С точки зрения интеграции технологий, подготовки кадров мы, конечно, соотносим себя и свои возможности со всеми национальными задачами, которые озвучены в новом майском указе Владимира Владимировича и по итогам послания.

Поэтому мы активно принимаем участие в разработке новых национальных проектов и обсуждаем результаты предыдущего цикла межведомственной работы.

Если говорить о том, за что отвечает «Сириус» с момента своего создания и что является основой нашей ежедневной деятельности, это, конечно, программы развития талантов. Программы их интеграции в национальную повестку. Воспитание патриотической, ответственной личности, которая своим трудом показывает, что она готова к решению стоящих перед нами задач. И создание соответствующей среды.

— В марте состоялся Всемирный фестиваль молодёжи. Насколько нам известно, такой фестиваль будет проходить раз в шесть лет. Как такие мероприятия будут сказываться на международных отношениях, на положении России в этих отношениях?

— Мы счастливы были показать всему миру, в каком состоянии находятся те олимпийские объекты, которые по воле президента были переданы под программы развития. «Сириус», развивая их, в прямом смысле создаёт среду развития для молодёжи — той молодёжи, которая видит прорывы, которую мы здесь делаем, готовим.

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Конечно, я очень признательна президенту за его решение, что фестиваль будет проходить регулярно. Сессии, мероприятия внутри шестилетнего цикла фестивалей будут доступны для всей молодёжи, с которой мы продолжаем находиться на связи. И нам сегодня доступна трансляция этих приоритетов работы в интересах всего человечества. Потому что мы проводим детские, научно-технологические, лидерские программы. Молодёжь, которая к нам приезжает, может участвовать в наших олимпиадах, конкурсах, приезжать учиться.

Университет «Сириус», выбирая себе повестку, как молодой университет, во многом будет ориентироваться на глобальные приоритеты, которые нам предписал развивать Владимир Путин. Это климат, экология, искусственный интеллект и технологии, меняющие качество жизни. Это всё, что интенсивно развивается в «Сириусе». То, что завораживает специалистов и молодые таланты со всего мира. И то, что будет, как мне кажется, определять облик завтрашнего дня.

Поэтому мы расширили количество мероприятий и со странами БРИКС. В рамках каждого из этих мероприятий мы всё время даём возможность поучаствовать в них молодёжи. Поучаствовать той молодёжи, которая видит перед собой перспективы и готова транслировать их, отстаивать на международной повестке.

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Таким образом, так же, как во время проведения Всемирного фестиваля молодёжи, на федеральной территории будут всё время собираться группы молодых людей под национальные тематики и обсуждать свой вклад.

— «Сириус» сотрудничает со странами БРИКС, со странами АСЕАН. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, в чём заключается это сотрудничество, в каких сферах это происходит?

— Я начну с программ для школьников, школьных педагогов. Тех, кто собирается и уже пытается развивать технологии в своих странах. Таким образом, «Большие вызовы» (тот конкурс, который создал «Сириус») обретает новые направления и новых партнёров — международные компании. Российские международные компании, которые всегда сотрудничали с «Сириусом», и работают сегодня в странах БРИКС. Таким образом, мы создаём интернациональную молодёжную среду развития, которая всё время встречается в «Сириусе». Такие технологические, научные узлы уже очевидны и притягательны.

Мы развиваем и спортивные мероприятия. Открываем на федеральной территории уникальный концертный центр, музыкальную школу. По всем этим направлениям мы открываем образовательные программы: для школьников, среднего профессионального образования, а также для высшего профессионального образования, включая аспирантуру, докторантуру и научные исследования.

Таким образом, со странами БРИКС по всем трём направлениям мы развиваем конкурсы, олимпиады, фестивали, предполагающие широкое вовлечение молодёжи стран БРИКС и партнёров в нашу повестку.