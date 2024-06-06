Шмелёва заявила об открытии концертного центра и музыкальной школы в «Сириусе»
«Мы развиваем и спортивные мероприятия, и открываем уникальный концертный центр на федеральной территории, музыкальную школу. По всем этим направлениям мы открываем образовательные программы для школьников среднего профессионального образования и высшего профессионального образования, включая аспирантуру, докторантуру и научные исследования», — сказала Шмелёва.
Она также подчеркнула, что со странами БРИКС по всем трём направлениям будут организованы конкурсы, олимпиады, фестивали, предполагающие широкое вовлечение молодёжи этих стран в повестку.
Ранее Шмелёва рассказала в интервью RT о расширении количества мероприятий со странами БРИКС.