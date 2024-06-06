Шмелёва заявила об открытии концертного центра и музыкальной школы в «Сириусе»

Председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелёва на полях ПМЭФ рассказала в интервью RT о развитии спортивных мероприятий, а также об открытии концертного центра и музыкальной школы на федеральной территории.

«Мы развиваем и спортивные мероприятия, и открываем уникальный концертный центр на федеральной территории, музыкальную школу. По всем этим направлениям мы открываем образовательные программы для школьников среднего профессионального образования и высшего профессионального образования, включая аспирантуру, докторантуру и научные исследования», — сказала Шмелёва.

Она также подчеркнула, что со странами БРИКС по всем трём направлениям будут организованы конкурсы, олимпиады, фестивали, предполагающие широкое вовлечение молодёжи этих стран в повестку.

Ранее Шмелёва рассказала в интервью RT о расширении количества мероприятий со странами БРИКС.