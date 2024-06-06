Шмелёва: «Сириус» расширил количество мероприятий со странами БРИКС

Председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелёва на полях ПМЭФ рассказала в интервью RT о расширении количества мероприятий со странами БРИКС.

«Мы расширили количество мероприятий со странами БРИКС, и в рамках каждого из этих мероприятий мы всё время даём возможность поучаствовать в них молодёжи. Поучаствовать той молодёжи, которая видит перед собой перспективы и готова транслировать и отстаивать их в международной повестке», — подчеркнула Шмелёва.

Она также отметила, что университет «Сириус», выбирая себе повестку, во многом будет ориентироваться на те глобальные приоритеты, которые президент Владимир Путин предписал развивать в программе развития — это климат, экология, искусственный интеллект и технологии, меняющие качество жизни, и науки о жизни.

«Молодёжь, которая к нам приезжает, может участвовать в наших олимпиадах, конкурсах, приезжать учиться на летние интенсивные школы в университете», — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС сегодня является мощным объединением, которое притягивает многие страны.