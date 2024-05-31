Путин поручил раз в 6 лет устраивать в России Всемирный фестиваль молодёжи
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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что, таким образом, следующий фестиваль пройдёт в 2030 году.
«Предусмотреть необходимое финансирование и обеспечить проведение... Всемирного фестиваля молодёжи — один раз в шесть лет, начиная с 2030 года (количество участников — до 20 тыс. человек)», — говорится в перечне поручений.
Ранее сообщалось, что Путин поручил к 1 июля создать международную ассоциацию детских организаций.