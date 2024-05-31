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Путин поручил создать международную ассоциацию детских организаций

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Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля создать международную ассоциацию детских организаций.
Путин поручил создать международную ассоциацию детских организаций
  • © РИА Новости / Сергей Ильин

Как говорится на сайте Кремля, российский кабмин вместе с «Движением Первых» и администрацией президента должны к 1 июля создать международную ассоциацию детских организаций.

Уточняется, что ответственным лицам и органам поручено «обеспечить создание международной ассоциации детских организаций».

Её учредителем от России станет «Движение Первых».

20 мая прошёл новый урок в рамках цикла встреч «Разговоры о важном». Темой стал День детских общественных организаций, который отмечался 19 мая.

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