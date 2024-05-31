Путин поручил создать международную ассоциацию детских организаций

Президент России Владимир Путин поручил к 1 июля создать международную ассоциацию детских организаций.

Как говорится на сайте Кремля, российский кабмин вместе с «Движением Первых» и администрацией президента должны к 1 июля создать международную ассоциацию детских организаций.

Уточняется, что ответственным лицам и органам поручено «обеспечить создание международной ассоциации детских организаций».

Её учредителем от России станет «Движение Первых».

20 мая прошёл новый урок в рамках цикла встреч «Разговоры о важном». Темой стал День детских общественных организаций, который отмечался 19 мая.