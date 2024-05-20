Новое занятие «Разговоров о важном» посвятили Дню детских общественных объединений
- РИА Новости
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу «Движения Первых».
В частности, школьники и студенты посмотрели выпуск сериала «Первые. Будь готов», где вместе с участниками движения сыграл актёр Юрий Кузнецов.
«Взрослые уверены, что бывших пионеров не бывает, так как принятые принципы и ценности проносятся через всю жизнь, а традиции вызывают радостные детские воспоминания. Но если раньше можно было сказать, что для современных детей нет аналогов пионерии, то сейчас «Движение Первых» во многом стало правопреемником молодёжного объединения», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Марий Эл более 6,3 тыс. мест допобразования откроют к 1 сентября по нацпроекту.