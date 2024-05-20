Новое занятие «Разговоров о важном» посвятили Дню детских общественных объединений

В понедельник, 20 мая, прошёл новый урок в рамках цикла встреч «Разговоры о важном». Темой стал День детских общественных организаций, который отмечался 19 мая.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу «Движения Первых».

В частности, школьники и студенты посмотрели выпуск сериала «Первые. Будь готов», где вместе с участниками движения сыграл актёр Юрий Кузнецов.

«Взрослые уверены, что бывших пионеров не бывает, так как принятые принципы и ценности проносятся через всю жизнь, а традиции вызывают радостные детские воспоминания. Но если раньше можно было сказать, что для современных детей нет аналогов пионерии, то сейчас «Движение Первых» во многом стало правопреемником молодёжного объединения», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл более 6,3 тыс. мест допобразования откроют к 1 сентября по нацпроекту.