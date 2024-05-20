В Марий Эл более 6300 мест допобразования откроют к 1 сентября по нацпроекту
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Об этом сообщает ИА «МариМедиа» со ссылкой на региональное Минобрнауки.
Из них 1560 мест будет открыто по программам социально-гуманитарной направленности, 1506 — по программам физкультурно-спортивной направленности, 1,5 тыс. — по программам художественной направленности.
Кроме того, будут открыты новые программы по туристско-краеведческой, технической и естественно-научной направленности.
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