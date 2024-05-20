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В Марий Эл более 6300 мест допобразования откроют к 1 сентября по нацпроекту

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В Марий Эл с 1 сентября откроется 6336 новых мест дополнительного образования для детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».
В Марий Эл более 6300 мест допобразования откроют к 1 сентября по нацпроекту
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «МариМедиа» со ссылкой на региональное Минобрнауки.

Из них 1560 мест будет открыто по программам социально-гуманитарной направленности, 1506 — по программам физкультурно-спортивной направленности, 1,5 тыс. — по программам художественной направленности.

Кроме того, будут открыты новые программы по туристско-краеведческой, технической и естественно-научной направленности.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что на уроке «Разговоры о важном», посвящённом Дню весны и труда, учащимся рассказали об истории праздника, а также о 20-летии Российских студенческих отрядов.

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