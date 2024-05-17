Поддержка Китая, поиск допинг-лаборатории и продажи билетов: как проходит подготовка к Играм БРИКС в Казани

Власти КНР поддержали проведение спортивных Игр стран БРИКС в Казани и выступили с совместным с РФ заявлением о недопустимости политизации спорта. РУСАДА рассматривает антидопинговую лабораторию КНР в качестве возможного партнёра для анализа проб, взятых во время турнира. Между тем утверждена окончательная программа соревнований, в которую вошло 29 видов спорта. Идёт реализация билетов: за три недели раскуплено около 20 тыс. штук.

Противодействие политизации и сложности с допинг-контролем

Меньше месяца осталось до старта Игр БРИКС в Казани. Обсуждение знакового международного турнира проходит не только среди атлетов и тренеров, но и на высоком государственном уровне. Так, сотрудничество в сфере спорта стало одной из тем, которые обсуждались во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР. В частности, китайская сторона дала высокую оценку проведению Россией Игр Будущего и поддержала проведение спортивных Игр стран БРИКС.

«Стороны выступают против политизации спорта и его использования в качестве инструмента дискриминации спортсменов по признакам гражданства, языка, религии, политическим и иным убеждениям, расовому или социальному происхождению, будут побуждать мировое сообщество к равноправному международному спортивному взаимодействию, отвечающему духу и принципам олимпизма», — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

В свою очередь, Путин подчеркнул, что организаторы ждут атлетов из КНР на запланированных в России в 2024 году крупных спортивных мероприятиях — не только Играх БРИКС, но и летних Играх «Дети Азии» и всемирных Играх дружбы.

Заявление о противодействии политизации спорта звучит более чем актуально на фоне непрекращающихся попыток всевозможных западных институтов если не сорвать, то максимально усложнить проведение соревнований в России. В частности, Российское антидопинговое агентство столкнулось с отказом некоторых аккредитованных WADA лабораторий от проверки проб, которые будут взяты на этих турнирах. В настоящее время агентство ищет выход из сложившейся ситуации. Им может стать сотрудничество с Китаем, хотя логистика доставки проб в Поднебесную будет достаточно сложной. При этом глава РУСАДА Вероника Логинова считает, что функция WADA в этом вопросе — помогать, а не чинить препятствия.

«Я считаю, что позиция международного регулятора в этой сфере должна заключаться в том, что допинг-контроль проводится прежде всего во имя здоровья спортсменов, которые участвуют в этих Играх. Не политические интриги, разборки и так далее, а прежде всего здоровье спортсменов», — подчеркнула Логинова.

Утверждение программы и продажа билетов

За месяц до старта Игр была утверждена окончательная программа соревнований. Основной круг видов спорта, по которым будут разыгрываться награды, был очерчен давно, однако по включению некоторых оставались вопросы: организаторы хотели, чтобы в заявках фигурировали спортсмены минимум из десяти разных стран. В итоговый список вошло 29 видов спорта, в том числе бокс, пляжный волейбол, гребной спорт, лёгкая и тяжёлая атлетика, плавание, прыжки в воду, спортивная и художественная гимнастика, шахматы. Среди необычных видов — брейкинг, корэш, борьба на поясах и акробатический рок-н-ролл. Кроме того, в программу включили и два фиджитал-вида — футбольное и баскетбольное двоеборье.

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«Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 5 тыс. участников почти из 60 стран, в том числе десяти государств — участников БРИКС, включая Российскую Федерацию. На этих Играх спортсмены разыграют рекордное количество наград — более 380. Мы ждём лидеров сборной России», — заявил министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов.

Ещё в конце апреля в продажу поступила часть билетов, причём за первые же сутки было продано 4 тыс. штук. За три недели к ним добавилось ещё 16 тыс. В общей сложности с 23 апреля реализована пятая часть всего объёма, который составляет 100 тыс. билетов.

«Мы имеем определённый опыт реализации программ, но чтобы за месяц до Игр был такой интерес — на моей практике это впервые. За месяц до мероприятия это достаточно неплохо для нового проекта», — подчеркнул министр.

По его словам, лидеры среди покупателей — болельщики из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Цены на билеты варьируются в зависимости от видов спорта и начинаются от 100 рублей. На финальные заплывы в плавании можно попасть за 250—300 рублей, на спортивную гимнастику, ушу — за 200, а синхронное плавание начинается от 150 рублей.

Для тех, кто не сможет посетить соревнования лично, будут организованы прямые трансляции на официальном сайте турнира. Вполне вероятно, что посмотреть баталии в Казани смогут и за рубежом.

«Мы рассчитываем и на международную аудиторию. Работает телеканал БРИКС, сегодня ведутся переговоры о том, чтобы забирать сигнал на международный эфир. Точно знаю, что заинтересованы Бразилия, Китай, Индия, которые хотят показать [соревнования] со своими комментаторами, на своём языке», — отметил Леонов.

Предвкушение старта

Пока спортсмены проводят подготовительные сборы и отборочные турниры — для легкоатлетов таким станет, например, командный чемпионат России, — в Казани продолжают подогревать интерес к грядущим соревнованиям. Одну из важных ролей в этом играет талисман — милейший леопард Бриксик. Он регулярно появляется на знаковых спортивных мероприятиях. Например, побывал на полуфинальном матче Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и «Локомотивом». А на минувшей неделе маскот принял участие в юбилейном, X Казанском марафоне. Правда, соревновался плюшевый атлет с совсем юными участниками, но в итоге внимания получил, пожалуй, даже больше, чем если бы вышел на старт с матёрыми стайерами.

Кроме того, в рамках марафона состоялся парад наций, проходивший под девизом «Навстречу Играм БРИКС». Участники прошли по стадиону с флагами своих стран, регионов России и районов Татарстана.

«Парад — это наша юбилейная «фишка». Мы проводили такой на пятилетие марафона. В этом году у нас рекордное количество участников — представители 17 стран, более 80 регионов России, поэтому мы хотели показать масштабы марафона и отпраздновать вместе с участниками», — поделился директор забега Вадим Янгиров.

Также пополнились ряды послов турнира. К саблистке Софье Великой и прыгуну в воду Илье Захарову добавились серебряный призёр Игр-1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина, а также легенда футбольного «Рубина» Гёкдениз Карадениз, ныне возглавляющий вторую команду клуба.