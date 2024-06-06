Шмелёва рассказала о приоритетных задачах «Сириуса»

Председатель Совета федеральной территории Сириус, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва в интервью RT на полях ПМЭФ рассказала, какие задачи и цели являются приоритетными.

«С точки зрения интеграции технологий, подготовки кадров, мы, конечно, соотносим себя и свои возможности со всеми национальными задачами, которые озвучены в новом майском указе Владимира Владимировича Путина и по итогам послания», — сказала Шмелёва.

Она отметила активное участие «Сириуса» в разработке новых национальных проектов.

«Если говорить то, за что отвечает именно «Сириус» с момента своего создания и что является основой нашей ежедневной деятельности, то это, конечно, программы развития талантов со всех регионов, программы их интеграции вот в эту самую национальную повестку воспитания, патриотической, ответственной личности, которая своим трудом действительно показывает, что она готова к решению тех задач, которые перед нами всеми стоят», — заключила Шмелёва.

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