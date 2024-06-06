Шмелёва отметила важность проведения Всемирного фестиваля молодёжи

Председатель совета федеральной территории Сириус, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва в интервью RT на полях ПМЭФ отметила важность проведения Всемирного фестиваля молодёжи.

«Мы счастливы были показать всему миру, в каком состоянии находятся те олимпийские объекты, которые по воле президента были переданы под программы развития и «Сириус», развивая их, создаёт действительно в прямом смысле среду развития для молодёжи», — сказала она.

По её словам, она очень признательна президенту за решение о том, что фестиваль будет проходить регулярно.

«Сессии, какие-то мероприятия внутри шестилетнего цикла фестивалей будут также доступны для всей молодёжи, с которой мы продолжаем находиться на связи», — добавила Шмелёва.

В конце мая российский лидер Владимир Путин поручил раз в шесть лет устраивать в России Всемирный фестиваль молодёжи.