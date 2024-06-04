Взрывная «Лягушка» и боевой «Импульс-М»: разработчики рассказали о новых российских наземных дронах

Российский спецназ уничтожил пулемётную точку ВСУ с помощью наземного дрона-камикадзе «Лягушка», сообщили в Минобороны РФ. В материале ведомства отмечается, что этот колёсный робот может передвигаться со скоростью до 20 км/ч и перевозить боевую нагрузку весом 30 кг. Также стало известно о создании ещё одного российского робототехнического комплекса под названием «Импульс-М». Этот многоцелевой гусеничный дрон может использоваться для постановки мин, перевозки грузов и эвакуации раненых. По словам аналитиков, практика применения подобной техники в зоне СВО будет расширяться.

Российские военные уничтожили пулемётную точку ВСУ с помощью наземного дрона-камикадзе «Лягушка», сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск «Центр» впервые применили наземный FPV-комплекс-камикадзе «Лягушка», уничтожив пулемётный расчёт ВСУ в ходе наступления на Авдеевском направлении», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В МО отметили, что сперва разведчики привели беспилотную платформу в боевое положение, закрепив на ней несколько мин. Затем «Лягушка» скрытно достигла окопов противника, после чего операторы осуществили дистанционный подрыв боезаряда.

По данным ТК «Звезда», робототехнический комплекс (РТК) «Лягушка» подходит для поражения дотов и дзотов противника. Кроме того, его можно применять для подрыва военной техники — для этого лучше всего устраивать засады.

«За счёт камеры, которая есть на этом комплексе, можно увидеть, когда техника подъезжает или живая сила противника выходит, и за счёт эффекта неожиданности выехать и уничтожить цель», — рассказал старший оператор-разведчик с позывным Малой.

«Лягушка» базируется на четырёхколёсном шасси грузоподъёмностью до 30 кг. Такие характеристики позволяют устройству перевозить, например, две противотанковые мины, говорится в материале «Известий».

Система дистанционного управления аппарата выполнена по тому же принципу, что и у FPV-дронов: для управления «Лягушкой» оператор использует специальные очки и пульт. Обзор осуществляется с помощью установленной на аппарате камеры. Дополнительная корректировка направления движения дрона может проводиться с помощью квадрокоптеров.

Скорость «Лягушки» достигает 20 км/ч. Четыре аккумулятора позволяют РТК работать более часа. Как правило, этого времени хватает, чтобы доехать до позиций противника. Дальность канала связи — около 3—4 км.

Подполковник запаса Олег Шаландин в комментарии RT назвал подобные «Лягушке» аппараты перспективным видом оружия.

«Такие дроны очень перспективны. Они позволяют сократить или даже исключить непосредственное участие личного состава при проведении отдельных операций. Полагаю, что наши подразделения будут насыщаться такими комплексами», — отметил аналитик.

Качественное преимущество

В России сейчас реализуются и другие проекты в области создания наземных роботов. Так, компания «Гумич» совместно с госкорпорацией «Ростех» разработала наземный дрон «Импульс-М».

«Совместно с госкорпорацией «Ростех» был создан новейший многоцелевой робот «Импульс-М», который в варианте универсального ракетного робота поля боя, оснащённого боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом, сейчас проходит испытания в условиях полигонов», — рассказал ТАСС генеральный директор «Гумича» Александр Гаврилов.

Российские военные и дрон-камикадзе «Лягушка»

© Минобороны России

В «Ростехе», в свою очередь, отметили, что новый дрон способен стать эффективным оружием на поле боя.

«Многоцелевой боевой робот «Импульс-М», по оценке наших специалистов, может стать эффективным образцом вооружения, позволит добиться качественного преимущества над противником и, самое главное, сберечь жизни российских военнослужащих», — приводит ТАСС слова индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева.

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«Импульс-М» выполнен на модульной основе, что позволяет использовать его для широкого набора задач, в том числе для постановки мин, перевозки грузов и эвакуации раненых. По мнению разработчиков, за счёт модульности этот РТК может найти применение и в гражданской сфере.

В отличие от «Лягушки», «Импульс-М» базируется на гусеничном шасси. Грузоподъёмность дрона достигает 1 т. При этом аппарат способен везти 500 кг груза при угле подъёма 30 градусов и тянуть на прицепе 1,5 т.

В «Импульсе-М» используется многовариантная система связи, что делает его устойчивым к воздействию со стороны устройств радиоэлектронной борьбы. Если оператор всё же потеряет связь с дроном, то навигационная система робота поможет ему в автоматическом режиме вернуться на базу по точкам на местности, сохранённым в памяти бортового компьютера.

В дополнение к этому в новом РТК была внедрена полностью российская система управления с элементами искусственного интеллекта, которая позволяет роботу действовать в автоматическом режиме.

Стоит отметить, что уменьшенный прототип этого комплекса ранее был успешно опробован в боевых действиях. Именно на его основе и был создан «Импульс-М».

«Спектр применения подобных дронов очень широкий. Например, когда подразделение находится под огнём противника, доставлять ему продовольствие, боеприпасы и эвакуировать раненых можно с помощью таких вот транспортных средств, которые могут управляться либо по спутнику, либо оператором по каналу связи», — отметил Олег Шаландин.

«Занимают своё место в войсках»

Как напомнил в разговоре с RT кандидат военных наук Сергей Суворов, наземные роботы — явление не новое. По его словам, опыты с их применением проводились ещё в годы Второй мировой войны.

«Но потом о них на какое-то время забыли. Сейчас все привыкли к воздушным дронам, поэтому наземные устройства производят эффект неожиданности», — заявил аналитик.

Боевой робот «Уран-9»

РИА Новости

© Валерий Мельников

В свою очередь, военный эксперт Иван Коновалов отмечает, что ВС РФ не первый год применяют различные модели наземных дронов.

«Такие аппараты уже используются. У нас целый спектр подобных аппаратов: и эвакуаторы, и сапёры. Это часть концепции развития Вооружённых сил РФ, которая называется «высокотехнологичная война». Это большая программа, в ней много сегментов. Ранее атаки с воздуха дронами доказали свою эффективность. Теперь занимают своё место в войсках и наземные комплексы», — констатировал в комментарии RT военный эксперт.

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Одними из первых на вооружение ВС РФ стали поступать аппараты из линейки роботов «Уран» — «Уран-6» (робот-сапёр), «Уран-9» (боевой робот) и «Уран-14» (комплекс пожаротушения). Этот проект был создан красногорским предприятием «766 Управление производственно-технологической комплектации».

За время СВО парк роботов в России существенно расширился. Так, холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») разработал многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» и «Багги», которые, подобно «Импульсу-М», могут применяться как для боевых задач, так и в качестве транспорта.

Кроме того, были созданы роботы-сапёры МГР-4 «Шмель» (разработчик — «Ростех»), «Челнок» (курганское предприятие «МобиДик») и «Сталкер» (челябинская компания «ДСТ-Урал»).

«Подобные дроны находят применение в вооружённых силах. Там уже используются аппараты для эвакуации, доставки вооружения и решения других задач. Нет сомнений, что практика их применения будет расширяться», — резюмировал Олег Шаландин.