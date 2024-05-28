Робот-огнеборец: как в России разрабатываются комплексы для дистанционного тушения пожаров

Госкорпорация «Ростех» покажет нового робота для тушения пожаров Ант-1000ПМ на XV выставке «Комплексная безопасность». Машина управляется дистанционно и оснащена специальным модулем для борьбы с огнём. В России ранее были созданы и другие аппараты этого типа, в том числе «Ель-4», «Ель-10», «Тропа-3», ЛУФ-60 и МУПР. По словам аналитиков, внедрение подобных комплексов позволяет бороться с огнём в труднодоступных местах и делает работу пожарных менее опасной.

Госкорпорация «Ростех» представит нового робота для тушения пожаров Ант-1000ПМ на XV выставке «Комплексная безопасность», которая пройдёт с 29 мая по 1 июня в парке «Патриот».

«Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» впервые покажет нового робота для тушения пожаров на XV выставке «Комплексная безопасность», — сообщается на сайте компании.

Ант-1000ПМ — совместная разработка Ковровского электромеханического завода (КЭМЗ) и ВНИИ «Сигнал» (оба предприятия входят в НПО «Высокоточные комплексы»).

Для борьбы с огнём машина оснащена специальным модулем, включающим в себя лафетный ствол с водопенной эжекторной насадкой. Данное оборудование установлено на дистанционно управляемой стреле. Наличие такого модуля позволяет Ант-1000ПМ бороться с огнём на расстоянии до 65 м.

Главной особенностью Ант-1000ПМ разработчики называют систему дистанционного управления, которая с помощью камер и датчиков позволяет пожарным бороться с огнём, не приближаясь при этом к зоне возгорания.

«Это особенно актуально во время тушения пожаров сложных категорий — температура в их эпицентре может превышать несколько тысяч градусов», — отмечается в пресс-релизе «Ростеха».

Как сообщил генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов, Ант-1000ПМ был создан на базе мини-погрузчика Ант-1000, который серийно производит КЭМЗ.

«Наши мини-погрузчики марки «Ант» уже стали базой для другой специальной техники, например роботизированной машины дистанционного разминирования «Шмель», — добавил Пименов.

«Ликвидация техногенных аварий»

Помимо Ант-1000ПМ, российские спасатели применяют и другие роботизированные системы пожаротушения. В частности, в МЧС используются роботы «Ель-4» и «Ель-10», разработанные специалистами НИИ противопожарной обороны (ВНИИПО). Оба комплекса предназначены для ликвидации техногенных аварий и пожаров, сопряжённых с рисками гибели и травматизма личного состава. При соответствующем дооснащении они также могут использоваться для работы в условиях химического и радиационного загрязнения или наличия взрывоопасных предметов.

Аппарат «Ель-4» относится к робототехническим комплексам среднего класса — его снаряжённая масса составляет 9,2 т. Оператор может управлять им на расстоянии до 2 тыс. м.

По данным специализированного портала Fireman.club, платформа оборудована дизельным двигателем, манипулятором с лафетным стволом и ёмкостью для огнетушащего вещества на 2 т.

Дальность действия водяной пушки составляет 50 м при использовании пены и 70 м — при поливе водой. Наличие манипулятора позволяет тушить пожары через заграждение. Помимо пожаротушения, «Ель-4» также может расчищать дорогу к зоне горения и перемещать различные грузы. Для этих целей аппарат оборудован бульдозерным ножом и гидравлическим хватом.

В свою очередь, «Ель-10» относится к комплексам тяжёлого класса. Его снаряжённая масса достигает 22 т. С помощью хвата робот может переносить грузы весом до 1 т. Запас огнетушащего вещества при этом составляет 5 т. Управляется робот по радиосигналу на расстоянии до 1,5 км.

По сравнению с младшей моделью «Ель-10» обладает более мощной водяной пушкой — она может бить водой на расстояние до 90 м и пеной — на 70 м.

Кроме того, во ВНИИПО была создана дистанционно управляемая установка ЛУФ-60. Сфера её применения — тушение возгораний в автодорожных и железнодорожных тоннелях, метрополитене, гаражах, производственных и складских помещениях.

ЛУФ-60 весит 2,2 т и может гасить пламя как компактной, так и распылённой струёй воды или пены. В дополнение к этому ЛУФ-60 способен осуществлять вентиляцию помещений и осаждение дыма распылённой водой.

Ещё один российский комплекс схожего назначения — «Тропа-3». Он был разработан удмуртским предприятием ОАО «Редуктор». Данный робот значительно компактнее «Елей» и ЛУФ-60 — его общий вес всего 250 кг при полезной нагрузке 200 кг. Масса огнетушащего порошка в одном баллоне достигает 22 кг.

«Тропа-3» использует электродвигатели и может автономно работать без подзарядки не менее двух часов (в режиме ожидания — не менее 24 часов). При необходимости платформа переоборудуется для движения по железнодорожным путям. В таком варианте комплекс может быть задействован, например, для работ в тоннелях метро. Связь с платформой осуществляется по радиоканалу на расстоянии до 500 м.

МЧС также имеет в своём арсенале мобильную установку пожаротушения роботизированную (МУПР). Она управляется оператором с расстояния до 200 м и позволяет пожарным дистанционно обследовать территорию с помощью камер и осветительных приборов, проводить сканирование объектов на наличие очагов пожара и подавать воду или пену в заданную оператором точку.

Обезопасить пожарных

Аналитики отмечают, что о достоинствах Ант-1000ПМ пока что рано судить, поскольку установка сперва должна быть опробована пожарными. Вместе с тем эксперты подчеркнули востребованность и перспективность таких разработок.

«Когда внедряются дистанционные системы, роботизированные комплексы, которые позволяют сохранить жизнь и здоровье пожарных, то это, конечно, всегда хорошо. МЧС России следует идти по этому пути», — отметил в беседе с RT основатель компании «Инновационные системы пожаробезопасности», эксперт в области пожарной безопасности Сергей Лекторович.

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По словам специалиста в области пожарной безопасности Виталия Бойко, главным преимуществом роботизированных машин является возможность работать в опасных для человека условиях или труднодоступных местах.

«Роботизированная техника может действовать в местах, куда человеку просто не забраться. Это позволяет быстро и эффективно произвести тушение очага возгорания. Кроме того, такие устройства, конечно, позволяют сделать работу пожарных менее опасной. Существуют сложные объекты для тушения, куда, например, нет возможности зайти командой или же где есть опасность обрушения. В этом случае туда могут запускаться такого рода роботы для анализа ситуации и тушения пожара», — отметил Виталий Бойко.

Эксперт добавил, что, помимо Ант-1000ПМ, «Елей», «Тропы», ЛУФ-60 и МУПР, в России существуют и другие подобные разработки, однако пока что такие комплексы не применяются массово. Вместе с тем Виталий Бойко считает, что в будущем стоит ожидать расширения их внедрения.

«Такие комплексы массово сейчас не задействуются. Кроме того, это достаточно дорогостоящее оборудование. Однако с каждым годом появляются новинки в этой области, реализуется программа развития пожарно-технического оснащения. Это позволяет позитивно смотреть на перспективы в этой области. В будущем будет появляться больше таких роботизированных комплексов», — резюмировал Виталий Бойко.