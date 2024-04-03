«За границей их не знают»: как закон о запрете рекламы ударил по доходам блогеров-иноагентов

Закон о запрете рекламы у иноагентов оказал существенное влияние на блогерский медиабизнес. Лишившись значительной части дохода, некоторые из них заявили об ущемлении свободы слова и о сворачивании своей деятельности, но вскоре возобновили работу. Число зарубежных подписчиков на площадках большинства российских блогеров невелико, основной медийный вес им придавала отечественная аудитория. RT узнал у экспертов, как теперь иноагенты стараются на ней заработать.

«В связи с принятием закона о запрете рекламы у иноагентов мы больше не сможем работать как прежде, — сообщила бывшая журналистка НТВ Катерина Гордеева*, автор YouTube-передачи «Скажи Гордеевой», в своём Telegram-канале 28 февраля. — Мы приостанавливаем работу».

«Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды, поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату», — заявил бывший сотрудник НТВ и СТС, создатель YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров*. Он добавил, что передаёт управление каналом в руки коллектива, а сам сосредоточится на своих соцсетях.

«С новым законом финансировать, как раньше, даже небольшие редакции будет невозможно, — написал блогер-урбанист Илья Варламов* в своём Telegram-канале 28 февраля. — Многим придётся закрыться».

Другим наука

После принятия закона (вступил в силу 22 марта 2024 года) многие блогеры-иноагенты попросили у аудитории донаты и высказались об ущемлении свободы слова. По открытым данным, размещение рекламной интеграции в перечисленных выше каналах стоило от 300 тыс. до 1,5 млн рублей (у Варламова). Из источников доходов у них остались платные подписки на краудфандинговых платформах и добровольные пожертвования аудитории. Поэтому новый закон действительно повлиял на доходы блогеров-иноагентов.

Один из инициаторов закона — член комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Олег Матвейчев — объяснил RT необходимость его принятия.

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«Законопроект абсолютно прозрачен и возник как требование нашей общественности, — сообщил RT Матвейчев. — Вопрос был такой: как можно людям, которые хают наше государство, армию, народ, занимаются русофобской политикой, спокойно зарабатывать деньги в России?»

По его словам, запрет на рекламную деятельность призван «нанести удар по их бюджету».

«Понятно, что за границей их не знают и вряд ли крупные рекламодатели к ним пойдут», — пояснил депутат Госдумы.

Закон имеет профилактический эффект, отметил собеседник.

«Во-первых, это ставит в определённые рамки тех, кто думал, что на русофобии может нажиться, — заметил спикер. — Он должен заранее понимать, что не стоит раскручивать себя на таких неоднозначных заявлениях».

Во-вторых, по словам Матвейчева, уже само появление законопроекта оказало влияние на рекламодателей. Обсуждения в Думе привели к тому, что те стали разрывать контракты с некоторыми «так называемыми YouTube-звёздами».

«А если кто-то теряет популярность сам по себе и ссылается на этот закон, он всё равно делает рекламу закону: даёт понять другим блогерам, что не стоит повторять этот путь», — заключил депутат.

Пчёлы против мёда

Если в феврале некоторые блогеры заявляли о приостановке работы в связи с появлением законопроекта о запрете рекламы, то уже в марте они передумали. Так, Гордеева сообщила, что продолжит выпускать свой контент, а Пивоваров, хотя и отстранился от управления «Редакцией», продолжает репостить у себя материалы этого канала.

«Очень трудно отказаться от миллионной аудитории, потому что это ресурс, который приносит деньги, — объяснил RT основатель Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. — Я вижу два объяснения этому манёвру».

Первое — эмоциональная реакция, говорит эксперт. Иноагенты оценили свои возможности и поняли, что погорячились, ведь других способов заработка у них нет.

«Условно говоря, они посмотрели на свою статистику YouTube и решили, что лучше они найдут способы заработать на том, что осталось. Это могут быть донаты или платная монетизация, которая до сих пор идёт им с зарубежного трафика, — отметил глава АППСИМ. — У многих есть достаточное количество платных подписчиков на краудфандинговых сервисах типа Boosty или Patreon, которые приносят им хотя и меньшие, но фиксированные суммы. Вероятно, сократят редакции, уволят лишних людей, затянут пояса».

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Второе объяснение — продуманный пиар-ход. По словам Зыкова, это похоже на рекламный приём с «последней распродажей». Такой ход действительно мог привлечь донаты и интерес аудитории, но не на долгосрочную перспективу.

Эксперт предположил, что это может быть ложным манёвром, чтобы дать сигнал государству: «Всё, вы победили», а на самом деле — перегруппироваться, как это сделал Пивоваров со своим каналом «Редакция».

«При этом новый закон открыл возможности для менее известных российских блогеров, на которых раньше крупные рекламные сети не обращали внимания, — прокомментировал плюсы изменений собеседник RT. — Для них освободился крупный сегмент рынка».

Тенденция на снижение

Пока российский рекламный рынок перестраивается под новое законодательство, блогеры-иноагенты обустраиваются за границей. Как писал расследовательский портал «Приговор», Гордеева владеет домом в Латвии, в элитном поселении Аматциемс под Ригой. Нынешняя рыночная стоимость её дома составляет от €300 тыс. до €600 тыс.

Её соседка по посёлку актриса Чулпан Хаматова* — владелица дома стоимостью €300 тыс. Хаматова уехала за рубеж вскоре после начала СВО и с тех пор появляется в проектах, критикующих российскую власть и тему мобилизации. В марте 2023-го стало известно, что она приобрела квартиру в Риге за €1 млн.

У Юрия Дудя, по сообщениям СМИ, есть недвижимость на Кипре.

Поддерживать привычный образ жизни им будет, очевидно, непросто. Но и до принятия закона о запрете рекламы у иноагентов аудитория их медиа снижалась. Пик популярности пришёлся на начало СВО (март 2022 года). Однако потом интерес к подобным ресурсам резко сократился — об этом говорит статистика сервиса аналитики соцсетей SocialBlade, которую изучил RT.

Так, у Гордеевой, Пивоварова и Дудя новые просмотры и прирост подписчиков снижаются с весны 2022 года. Если в марте 2022-го канал «Редакция»* Пивоварова смотрели 60 млн раз, то уже к сентябрю просмотры упали до 23 млн, а в ноябре 2023-го — до 16 млн.

Аналогичный тренд и у передачи «Скажи Гордеевой» — с 40 млн просмотров в марте 2022 года её канал провалился до 7 млн уже в сентябре того же года. Дудь получил 55 млн просмотров в марте 2022 года, а в феврале 2024-го кривая снизилась до 12 млн.

* Физлица и организации, признанные иностранными агентами.





