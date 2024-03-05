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Володин: иноагенты могут лишиться до 80% рекламных доходов из-за нового закона

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Закон о запрете рекламы у иноагентов привёл к тому, что кто-то уже закрывает свои проекты и сокращает штаты редакций, а в будущем иноагенты лишатся от 50 до 80% рекламных доходов. Такие данные привёл спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин: иноагенты могут лишиться до 80% рекламных доходов из-за нового закона
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По мнению экспертов, на которых ссылается председатель нижней палаты парламента, за прошлый год такие доходы составили порядка 5 млрд рублей.

«В последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам — артистам, музыкантам, писателям — всем тем, кто занимается дискредитацией наших вооружённых сил, охаивает страну, как правило, проживая за границей», — написал Володин в Telegram.

28 февраля Госдума приняла закон, запрещающий рекламу на информационных ресурсах иноагентов в России. Решение касается сайтов, блогов и социальных сетей иностранных агентов.

Журналист Алексей Пивоваров* после этого сообщил, что уволит значительную часть команды «Редакция» и сменит название и логотип канала. Также RT выяснил, что иноагент Илья Варламов** вышел из долевого владения агентством «Авторские медиа», через которое продавали рекламу другие блогеры.

* Включён в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России 03.06.2022.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 23.03.2023.

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