Адвокат: блогер Блиновская и её семья объявят о банкротстве

Адвокат Наталия Сальникова, представляющая интересы блогера Елены Блиновской, заявила, что её клиентка, а также супруг блогера и её родители намерены объявить о банкротстве.

Как отметила юрист в беседе с ТАСС, Замоскворецкий суд ранее продлил сроки арестов на имущество, средства и счета Блиновской и членов её семьи.

«В связи с этим складывается ситуация, в которой Елена, её муж и родители вынуждены будут заявить о банкротстве. Таким образом, Елена Олеговна просто физически не сможет погасить ущерб государству, который даже ещё не установлен в рамках предварительного следствия по уголовному делу», — отметила собеседница.

Она также добавила, что на недавнем судебном заседании судья дополнительно арестовала имущество, средства и счета брата Блиновской и связанных с ним лиц.

22 января Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО Блиновскую, которая ранее находилась под домашним арестом. Поводом для этого стало ходатайство следствия, которое заявило о неоднократных нарушениях условий исполнения меры пресечения.