«Это просто бред»: Путин назвал чушью заявления стран НАТО об угрозе нападения со стороны РФ

Россия не имеет никаких агрессивных намерений в отношении государств Европы, заявил Владимир Путин. По его словам, все подобные заявления являются полной чушью. Президент РФ подчеркнул, что в западных странах обманывают собственное население, чтобы заставить людей взять на себя дополнительные расходы. Он также обратил внимание на более чем десятикратную разницу в военных расходах России и США: «И мы что, имея в виду это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Это просто бред».

Владимир Путин назвал чушью и бредом звучащие в странах Запада заявления о якобы имеющихся у России планах напасть на страны Европы. Об этом глава государства заявил в ходе общения с военными лётчиками, проходящими подготовку в 344-м центре боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ.

«У нас нет никаких агрессивных намерений в отношении этих государств, — сказал президент РФ. — Это полная чушь, возможность нападения на какие-то другие страны, на Польшу, Прибалтику, ещё там чехов пугают. Просто бред, очередной способ обмануть своё население и выбить из людей дополнительные расходы, заставить их нести это бремя на своих плечах. Вот и всё».

Он назвал очевидным, что на Западе ведётся запугивание собственного населения на фоне ухудшения экономики и снижения уровня жизни людей: «Им нужно оправдаться, так вот они и пугают своё население возможной «российской угрозой», а сами распространяют свой диктат на весь мир».

Глава государства также обратил внимание на ощутимую разницу в тратах на оборону у России и США. Согласно озвученным им данным, в 2022 году РФ истратила $72 млрд, а Штаты — $811 млрд: «И мы что, имея в виду это соотношение, собираемся воевать с НАТО, что ли? Это просто бред».

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Путин напомнил, что, если бы блок НАТО после развала Советского Союза, как Россия предлагала, выстраивал совершенно новые отношения в сфере безопасности в Европе, ничего подобного сейчас бы не было.

«Просто учитывали бы наши интересы в сфере безопасности, о чём мы говорили из года в год, по сути, из десятилетия в десятилетие. Просто полное игнорирование. Подошли прямо к нашим границам. Мы, что ли, двигались к границам тех стран, которые входили в блок НАТО? Мы же никого не трогали. К нам двигались. Мы, что ли, через океан перебрались к границам Соединённых Штатов? Нет, они к нам подходят и подошли вплотную. А мы что делаем? Только защищаем своих людей на наших исторических территориях. Поэтому то, что говорят по поводу того, что мы собираемся после Украины нападать на Европу, — это полная чушь», — добавил Путин.

По его словам, Россия не начинала бы спецоперацию на Украине, если бы в Киеве не совершили госпереворот, а потом ВСУ не начали бы военные действия в Донбассе.

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«Они же войну развязали в 2014 году. Просто использовали авиацию — все видели эти кадры, когда с самолётов бьют по Донецку. По мирному городу шарашат с воздуха ракетами. Совсем с ума сошли? Тем не менее мы всё равно пошли на эти Минские соглашения. Нет, оказывается, нас надули, тянули восемь лет, в конце концов просто вынудили нас уже перейти к другой форме защиты своих интересов и наших людей», — пояснил президент России.

Отвечая на вопрос о планах стран НАТО поставить на Украину истребители F-16, Путин подчеркнул, что это не поменяет ситуацию на поле боя, российские войска продолжат уничтожать вражескую военную технику.

«Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились. И F-16 ещё являются носителями ядерного оружия, и это тоже мы будем должны учитывать при организации боевой работы», — заметил он.

Завершая общение с военными лётчиками, президент напомнил, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной. По его словам, у него возникает чувство тревоги, когда в обществе начинают произносить: Россия — это только для русских.

«Почему? Потому что если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживают на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, то, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, — мы развалим страну. И главным пострадавшим будет русский народ. Поэтому нужно относиться к этой составляющей очень по-взрослому, серьёзно, не махать руками и болтать языком, а думать, когда произносишь каждое слово, каждую фразу. Думать о том, что у нас одна большая единая Родина», — заявил Путин, добавив, что необходимо бережно относиться к единству российского народа.