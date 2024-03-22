«Обсуждали способы проведения насильственных акций»: в Москве задержали семерых сторонников террористов из РДК

Сотрудники ФСБ пресекли попытку создания преступной группы из числа сторонников запрещённой в РФ националистической организации «Русский добровольческий корпус»*. Были задержаны семь жителей Москвы, которые обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев. У них изъяли различные виды холодного оружия, аэрозольный пистолет и перцовые балончики, флаги с нацистской символикой. Также в ФСБ сообщили, что при задержании был ликвидирован завербованный украинскими спецслужбами гражданин России, который вёл подготовку к осуществлению теракта в Бердянске с применением СВУ. К тому же он был причастен к убийству российского офицера, совершённого подрывом СВУ в октябре 2023 года.

В Москве предотвращена попытка создания преступной группы из числа сторонников запрещённой в РФ националистической организации «Русский добровольческий корпус»*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Семь задержанных жителей Москвы поддерживали контакты с РДК, действующим в составе вооружённых формирований Украины против российской армии, и обсуждали способы проведения насильственных акций в отношении представителей правоохранительных органов, военнослужащих и иностранцев», — говорится в сообщении.

При обысках в их домах были изъяты мачете, тактический топор, восемь ножей, аэрозольный пистолет и перцовые балончики, флаги с нацистской символикой, а также средства связи, содержащие активную переписку с главарями РДК.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Преступник из Бердянска

Наряду с этим в Бердянске (Запорожская область) предотвращена подготовка теракта, который готовился завербованным украинскими спецслужбами гражданином РФ 1974 года рождения.

«Накануне выборов президента Российской Федерации пособник террористов осуществил попытку изъятия средств поражения из тайника для совершения очередного теракта. При задержании он оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём. В ходе неотложных следственных действий на месте происшествия изъят пистолет Макарова с боеприпасами», — говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту его жительства обнаружено самодельное взрывное устройство, состоящее из пластичного взрывчатого вещества, а также мобильный телефон для конспиративной связи с куратором из спецслужб Украины.

Также было установлено, что агент ГУР МОУ причастен к убийству офицера Министерства обороны РФ, совершённого в октябре 2023 года при помощи СВУ, а также передаче противнику координат мест дислокации Вооружённых Сил и сотрудников правоохранительных органов РФ.

© ЦОС ФСБ России

23 октября 2023 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство военнослужащего ВС РФ. Когда мужчина сел в салон автомобиля, припаркованного возле дома на улице Мичурина города Бердянска, оно сработало и произошло возгорание ТС. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Следственный комитет России тогда возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта.

Противодействие преступным замыслам киевского режима

21 марта жителя Пензы 1986 года рождения задержали по подозрению в передаче украинской разведке информации о российских военнослужащих — участниках СВО. По данным ФСБ, мужчина установил по телефону контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и выразил готовность оказывать ему помощь. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

20 марта был задержан житель Комсомольска-на-Амуре, планировавший передавать украинской разведке сведения о российском предприятии оборонно-промышленного комплекса. Фигурант самостоятельно связался через интернет с представителями ГУР Минобороны Украины, чтобы в дальнейшем передавать им сведения о деятельности одного из предприятий ОПК в Хабаровском крае. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

16 марта силовики задержали россиянина 1962 года рождения, планировавшего совершение теракта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он был завербован во Львове, после чего прошёл диверсионную подготовку. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт».

«Неонацистский киевский режим перешёл к террористическим методам»

На этой неделе Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ России. В ходе своей речи глава государства отметил, что неонацистский киевский режим перешёл к террористическим методам — это обстрелы мирных городов, покушения на представителей власти и общественных деятелей, попытки вербовать исполнителей диверсий и терактов на критически важных объектах инфраструктуры России и в местах массового пребывания людей.

В связи с этим он попросил силовиков серьёзно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям.

«Ответственные задачи стоят перед подразделениями, которые обеспечивают защиту конституционного строя, ведут борьбу с экстремизмом. Попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости должны жёстко и немедленно пресекаться», — подчеркнул Путин, добавив, что народ России ждёт от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи, результативных и наступательных действий.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России.