Ликвидирован агент, причастный к убийству офицера и подготовке теракта в Бердянске

Сотрудники силовых ведомств России ликвидировали агента украинской разведки, который причастен к убийству российского офицера и подготовке теракта в Бердянске (Запорожская область).

Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России, которое цитирует РИА Новости.

Речь идёт о завербованном гражданине России 1974 года рождения.

По информации ФСБ, агент причастен к убийству офицера Минобороны России, которое было совершено в октябре 2023 года при помощи самодельного взрывного устройства.

Кроме того, он передавал противнику координаты мест дислокации российских военных и силовиков.

Накануне президентских выборов в России агент пытался изъять средства поражения из тайника для совершения очередного теракта.

«При задержании он оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём», — заявили в ФСБ.

На месте изъяли пистолет с боеприпасами.