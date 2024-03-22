Ликвидирован агент, причастный к убийству офицера и подготовке теракта в Бердянске
Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России, которое цитирует РИА Новости.
Речь идёт о завербованном гражданине России 1974 года рождения.
По информации ФСБ, агент причастен к убийству офицера Минобороны России, которое было совершено в октябре 2023 года при помощи самодельного взрывного устройства.
Кроме того, он передавал противнику координаты мест дислокации российских военных и силовиков.
Накануне президентских выборов в России агент пытался изъять средства поражения из тайника для совершения очередного теракта.
«При задержании он оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём», — заявили в ФСБ.
На месте изъяли пистолет с боеприпасами.