RT в Telegram
Подпишись

Ликвидирован агент, причастный к убийству офицера и подготовке теракта в Бердянске

Короткая ссылка
Сотрудники силовых ведомств России ликвидировали агента украинской разведки, который причастен к убийству российского офицера и подготовке теракта в Бердянске (Запорожская область).

Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России, которое цитирует РИА Новости.

Речь идёт о завербованном гражданине России 1974 года рождения.

По информации ФСБ, агент причастен к убийству офицера Минобороны России, которое было совершено в октябре 2023 года при помощи самодельного взрывного устройства.

Кроме того, он передавал противнику координаты мест дислокации российских военных и силовиков.

Накануне президентских выборов в России агент пытался изъять средства поражения из тайника для совершения очередного теракта.

«При задержании он оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован ответным огнём», — заявили в ФСБ.

На месте изъяли пистолет с боеприпасами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить