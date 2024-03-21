ФСБ задержала жителя Пензы за передачу сведений украинской разведке
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, задержанный установил по телефону контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и выразил готовность оказывать ему помощь.
«Для подтверждения своих намерений подозреваемый сообщил иностранной стороне личные данные российских военнослужащих, принимающих участие в СВО», — говорится в сообщении.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй о государственной измене.
Ранее сообщалось о задержании экстремиста, который готовил теракт в воинской части в городе Екатеринбурге.