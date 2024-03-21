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ФСБ задержала жителя Пензы за передачу сведений украинской разведке

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Жителя Пензы 1986 года рождения задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Его подозревают в передаче украинской разведке информации о российских военнослужащих — участниках СВО.
ФСБ задержала жителя Пензы за передачу сведений украинской разведке
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, задержанный установил по телефону контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и выразил готовность оказывать ему помощь.

«Для подтверждения своих намерений подозреваемый сообщил иностранной стороне личные данные российских военнослужащих, принимающих участие в СВО», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй о государственной измене.

Ранее сообщалось о задержании экстремиста, который готовил теракт в воинской части в городе Екатеринбурге.

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