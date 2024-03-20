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ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Комсомольска-на-Амуре, планировавшего передавать украинской разведке сведения о российском предприятии оборонно-промышленного комплекса.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ФСБ России по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, фигурант самостоятельно связался через интернет с представителями ГУР Минобороны Украины, чтобы в дальнейшем передавать им сведения о деятельности одного из предприятий ОПК в Хабаровском крае.

Возбуждено дело по статье о государственной измене.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму по заданию украинских спецслужб.

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