ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ФСБ России по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, фигурант самостоятельно связался через интернет с представителями ГУР Минобороны Украины, чтобы в дальнейшем передавать им сведения о деятельности одного из предприятий ОПК в Хабаровском крае.
Возбуждено дело по статье о государственной измене.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму по заданию украинских спецслужб.