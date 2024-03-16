RT в Telegram
Подпишись

ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали

Короткая ссылка
Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали россиянина, планировавшего совершение теракта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию украинской разведки.
ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что мужчина 1962 года рождения планировал совершить теракт по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. Фигурант свою вину признаёт.

Мужчину завербовали во Львове. Там он прошёл диверсионную подготовку, после чего фигуранта направили в Россию для совершения терактов путём опрокидывания железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах специальной военной операции.

Ранее стало известно, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники рядом с военными объектами, чтобы запутать ПВО ложными целями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить