ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Отмечается, что мужчина 1962 года рождения планировал совершить теракт по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. Фигурант свою вину признаёт.
Мужчину завербовали во Львове. Там он прошёл диверсионную подготовку, после чего фигуранта направили в Россию для совершения терактов путём опрокидывания железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах специальной военной операции.
Ранее стало известно, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники рядом с военными объектами, чтобы запутать ПВО ложными целями.