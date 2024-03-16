ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали россиянина, планировавшего совершение теракта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию украинской разведки.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что мужчина 1962 года рождения планировал совершить теракт по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте. Фигурант свою вину признаёт.

Мужчину завербовали во Львове. Там он прошёл диверсионную подготовку, после чего фигуранта направили в Россию для совершения терактов путём опрокидывания железнодорожных составов, перевозящих грузы в интересах специальной военной операции.

Ранее стало известно, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники рядом с военными объектами, чтобы запутать ПВО ложными целями.