«Не переведёшь деньги — отрежем ему голову»: как украинцы шантажируют родственников военнопленных из РФ

Уже несколько российских семей рассказали RT об украинских боевиках, шантажирующих родственников военнопленных из РФ. Пенсионерке из Бурятии Светлане Степановой пришлось столкнуться с такими шантажистами дважды: злоумышленники звонили с разных номеров и требовали у неё то 200 тыс., то 300 тыс. рублей за жизнь попавшего в плен сына. Мужчину в итоге удалось освободить, сейчас он находится дома. Тем временем продолжаются поиски российских военных Романа Жернового и Алексея Мотуза, чьи семьи тоже столкнулись с шантажом: от их жён неизвестные требовали интимные фото в обмен на жизнь супругов.

Пенсионерка из Бурятии Светлана Фёдоровна Степанова проводила сына Артёма на СВО во время частичной мобилизации осенью 2022 года. На передовой 31-летний Артём служил танкистом. Четыре месяца назад мужчина попал в плен. Об этом почти сразу узнала его семья: родственникам позвонили сами украинцы, удерживавшие Степанова.

«11 ноября 2023 года нам позвонили украинцы, передали трубку Артёму, чтобы я опознала его голос. Сын лично нам подтвердил, что попал в плен. Естественно, я вся была в слезах, ночь мы не спали. Я проплакала весь следующий день», — рассказывает Светлана Фёдоровна RT.

Сутки спустя, 12 ноября, около 12 часов ночи по Бурятии матери Артёма на телефон внезапно поступил звонок с неизвестного номера. Звонившие назвали имя и отчество женщины, спросили, знает ли она, что сын в плену. Далее последовали оскорбления и требования заплатить деньги — в противном случае звонившие угрожали убить пленного.

«Сперва они потребовали перевести им 300 тыс. рублей, а всего вымогали 1 млн за жизнь сына, — вспоминает собеседница RT. — Мне говорили: «Не переведёшь деньги — отрежем ему голову». Дали сутки на поиск денег и велели не звонить в полицию — якобы мой телефон прослушивается и они сразу узнают, если я попробую куда-то обратиться».

Некоторые обстоятельства того разговора заставили Светлану Фёдоровну усомниться в том, что звонившие имеют какое-либо отношение к её сыну. Во-первых, во время звонка женщина слышала на том конце провода голоса других таких же «операторов» — она заподозрила, что звонок поступил из некоего кол-центра, организованного мошенниками. Кроме того, Артём — бурят, а звонившие явно не знали его национальности. После разговора со злоумышленниками Светлана Фёдоровна позвонила в ФСБ с телефона своего мужа.

«Я поняла, что звонившие, скорее всего, даже не видели моего сына, а информацию о военнопленном нашли где-то в интернете. Судя по всему, у них там целый кол-центр — я слышала другие голоса на фоне. Видимо, они сидят и обзванивают вот так родственников пленных, вымогают деньги. Нам строго-настрого запретили платить звонившим и даже общаться с ними», — пояснила женщина.

Спустя ещё сутки ей снова поступил звонок, но уже с другого номера — на этот раз звонившие потребовали 200 тыс. рублей и прислали женщине видео, на котором к виску сына приставлен пистолет. Как предположила в беседе с RT Светлана Фёдоровна, это звонили уже непосредственно те украинцы, которые держали её сына в плену, — Артём после освобождения рассказал, что фото с пистолетом было настоящим. Таким образом, в общей сложности семья столкнулась с вымогателями дважды.

Степановы искали все возможные способы вызволить Артёма из украинского плена и в январе 2024 года обратились за помощью к депутату Государственной думы Шамсаилу Саралиеву. 8 февраля Артёма Степанова удалось обменять и доставить в Россию. Сейчас он находится дома, с родными.

Другие жертвы украинских шантажистов

Ранее RT рассказывал ещё о двух семьях, пострадавших от украинских шантажистов, а именно о родственниках военнослужащих Алексея Мотуза и Романа Жернового. От супруги Алексея и от гражданской жены Романа неизвестные, звонившие с украинских номеров, требовали интимные фотографии в обмен на жизнь их супругов. Местонахождение Жернового и Мотуза по сей день остаётся неизвестным, в обоих случаях заведены уголовные дела о мошенничестве, а поисками самих солдат занимается военное следствие.

Родственники Алексея Мотуза и Романа Жернового рассказали RT, что пока никакой новой информации по ходу поисков пропавших без вести российских бойцов не поступало.

Мать Мотуза Татьяна сообщила RT, что 6 марта её сына официально объявили без вести пропавшим.

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«Алексей сейчас числится без вести пропавшим. Я ездила, сдавала ДНК. Дело передали в военный следственный отдел. Ни в каких списках пленных его нет», — рассказала RT мать Алексея Мотуза.

Напомним, Мотуз попал в украинский плен, предположительно, в начале января. В ночь на 9 января его супруге Анастасии стали поступать звонки и сообщения с украинских номеров — звонившие рассказывали женщине, как жестоко пытают её любимого, и требовали прислать им её интимные фото взамен на прекращение пыток и передачу бойца для обмена. Последнее фото, которое прислали Анастасии, — снимок бойца в снегу с простреленной головой.

Родственники Алексея Мотуза обратились в полицию, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о мошенничестве. По словам родственников Алексея, официального подтверждения гибели бойца до сих пор не было.

В свою очередь, гражданская супруга военнослужащего из Белгородской области Романа Жернового Наталья рассказала RT, что пропавшего мужчину предварительно внесли в списки военнопленных, однако подтверждения этой информации от украинской стороны командование Романа до сих пор не дождалось.

«Он сейчас числится как военнопленный, но для того, чтобы официально его объявить военнопленным, необходимо подтверждение украинской стороны. Командование Романа направило Украине соответствующий запрос, но ответа до сих пор не получило», — констатировала женщина.